Quindi, uno spettacolo storico, e di conseguenza, fortemente simbolico, in cui l'artista ripercorrerà, attraverso musica, parole e aneddoti, l'esperienza vissuta e cantata di Berlino, capitale Europea e dei due blocchi politici e sociali. Garbo accompagnerà gli spettatori in un viaggio simbolico con tema Berlino in circa 40 anni di storia.

Garbo, fu il primo degli artisti Italiani che cantò la città teutonica, e in previsione sarà impegnato con molta promozione sul tema. Lo spettacolo avrà una scenografia minimalista e dedicata, mentre il suono rievocherà quelle atmosfere decadenti, tipiche del clima elettronico e analogico della New Wave mitteleuropea.

I due Album sono stati pubblicati rispettivamente nel 1981 e nel 1982 e sono presenti nella classifica degli Album fondamentali della Musica Italiana (secondo la classifica della rivista musicale Rolling Stone) e colonne portanti per la New Wave italofona.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Garbo: "Scortati A Berlino" 05 novembre 2019 - 10:43 Garbo, padre putativo della New Wave Italiana, 40 anni di ininterrotta carriera, 15 Tour, 17 Album (tributi compresi). L'artista, durante lo showcase di Rete Uno registrato presso gli studi di Lugano-Besso, presenta il suo Tour Storico e Definitivo, ovvero: risuonare interamente “A Berlino ….Va Bene” e “Scortati”, i primi due dischi della sua carriera. I due Album sono stati pubblicati rispettivamente nel 1981 e nel 1982 e sono presenti nella classifica degli Album fondamentali della Musica Italiana (secondo la classifica della rivista musicale Rolling Stone) e colonne portanti per la New Wave italofona. Oltretutto, il 9 Novembre sarà l'anniversario dei 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino, appuntamento storico ma anche mediatico. Garbo, fu il primo degli artisti Italiani che cantò la città teutonica, e in previsione sarà impegnato con molta promozione sul tema. Lo spettacolo avrà una scenografia minimalista e dedicata, mentre il suono rievocherà quelle atmosfere decadenti, tipiche del clima elettronico e analogico della New Wave mitteleuropea. Quindi, uno spettacolo storico, e di conseguenza, fortemente simbolico, in cui l'artista ripercorrerà, attraverso musica, parole e aneddoti, l'esperienza vissuta e cantata di Berlino, capitale Europea e dei due blocchi politici e sociali. Garbo accompagnerà gli spettatori in un viaggio simbolico con tema Berlino in circa 40 anni di storia.