Le telecamere di FalòLink esterno sono state anche a Milano, dove si stima una popolazione di oltre 5 milioni di topi, e a casa di un giovane che li ha scelti come animali di compagnia, anche per la loro indubitata intelligenza.

Katia Ranzanici, autrice di due servizi sul tema, ha seguito degli specialisti in interventi di disinfestazione e derattizzazione, raccogliendo anche le testimonianze di chi vive con i topi in casa, chi si è visto sbucare un ratto dalla tazza del water, e chi ha dovuto smontare un intero arredo bar per debellare delle blatte.

Nella Svizzera italiana, la situazione non è dissimile: a Bellinzona è in corso una derattizzazione. In città vecchia a Locarno, invece, è in atto da qualche tempo una vera e propria lotta contro le blatte.

In molte città, le popolazioni di ratti e scarafaggi (ma anche cimici dei letti o piccioni) sono cresciute negli ultimi dieci anni. Estirparle è impossibile; anche solo contenerle è difficile. La trasmissione di approfondimento della RSI 'Falò' ha dedicato una puntata a questa battaglia che non si vince solo con il veleno: servono astuzia, igiene e meno sprechi.

