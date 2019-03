Secondo il direttore di Pro Velo Zurigo, il semaforo da marciapiede non può sopperire alla mancanza di spazio. Per l'associazione, l'unica soluzione sarebbe togliere una corsia alle auto e darla alle bici. Politicamente irrealizzabile.

"Ai pedoni indica di fermarsi dietro le luci bianche, in modo da lasciar scorrere le bici. Quando il bus arriva, la luce rossa segnala lo stop ai ciclisti, per far salire o scendere i passeggeri."

Di certo, la somma non sarà ammortizzata con le multe agli indisciplinati: non ne sono previste. "Questo sistema dovrebbe mostrare alla gente come comportarsi, è una raccomandazione", spiega il portavoce dell'Ufficio trasporti della città Heiko Ciceri.

È costato 300'000 franchi (270'000 euro), più 25'000 per realizzare dei video tutorialLink esterno destinati alla popolazione, poiché non a tutti il nuovo segnale è facilmente comprensibile.

Si sta stretti, sull'Hardbrücke. Il viadotto è in prossimità di una stazione ferroviaria ed è percorso da una delle strade più trafficate di Zurigo, pista ciclabile e via pedonale comprese.

Semafori nell'asfalto per ciclisti e pedoni
29 marzo 2019 - 22:30