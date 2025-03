I servizi della settimana scelti per te

1 minuto

Altri sviluppi

Altri sviluppi I dati sui frontalieri inviati in Italia grazie al nuovo accordo fiscale Questo contenuto è stato pubblicato al Per la prima volta nella storia, il Canton Ticino ha trasmesso all’Italia i dati completi delle buste paga dei nuovi frontalieri, inclusi nome, cognome, stipendio e codice fiscale. Un passo fondamentale che consente anche all’Italia di conoscere e tassare i suoi cittadini che lavorano quotidianamente in Ticino. Di più I dati sui frontalieri inviati in Italia grazie al nuovo accordo fiscale

Altri sviluppi

Altri sviluppi Isole di Brissago, una storia ricca che passa dagli Umiliati alla dolce vita Questo contenuto è stato pubblicato al Il Parco botanico riapre al pubblico per la 75° volta. Abbiamo colto l’occasione per ripercorrere gli eventi che hanno contribuito a renderlo un gioiello naturalistico di cui tutti possono godere. Di più Isole di Brissago, una storia ricca che passa dagli Umiliati alla dolce vita

Altri sviluppi

Altri sviluppi Un ponte mobile che esiste solo in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Per facilitare la manutenzione delle autostrade, l’Ufficio federale delle strade ha sviluppato un ponte unico al mondo. Di più Un ponte mobile che esiste solo in Svizzera

Altri sviluppi

Altri sviluppi Aprire il passo del San Gottardo tutto l’anno per ridurre le code Questo contenuto è stato pubblicato al È il contenuto di una nuova mozione al Consiglio federale. Un’idea di cui si parla da decenni ma che il Governo ha finora sempre considerato troppo costosa. Di più Aprire il passo del San Gottardo tutto l’anno per ridurre le code

Altri sviluppi

Altri sviluppi Otto grafici per capire le relazioni economiche tra la Svizzera e l’UE Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera e l’Unione europea (UE) hanno concluso a fine dicembre un nuovo pacchetto di accordi bilaterali. È l’occasione per tracciare, in cifre, i legami economici che le uniscono da decenni. Di più Otto grafici per capire le relazioni economiche tra la Svizzera e l’UE

Altri sviluppi

Altri sviluppi “Coi soldi della pensione non riesco a vivere in Svizzera” Questo contenuto è stato pubblicato al Aumentano le persone che ritirano il capitale ed emigrano in Paesi meno costosi: c’è chi lo fa per necessità ma anche chi parte all’estero per scelta di vita. Le testimonianze. Di più “Coi soldi della pensione non riesco a vivere in Svizzera”

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Altri sviluppi

Altri sviluppi La battaglia legale di un imprenditore contro lo Stato italiano che non paga i propri debiti Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo una lunga e complessa vicenda legale non ancora conclusa, l’imprenditore Francis Louvard è determinato a recuperare i 30 milioni di euro che lo Stato italiano gli deve come risarcimento. Per l’Italia si tratta di un grave rischio reputazionale, perché invia un segnale sbagliato agli investitori stranieri. Di più La battaglia legale di un imprenditore contro lo Stato italiano che non paga i propri debiti

Altri sviluppi

Altri sviluppi Caccia con l’arco, gli svizzeri vanno all’estero e in particolare in Italia Questo contenuto è stato pubblicato al Per evitare sofferenze inutili agli animali, la pratica è vietata. Gli appassionati, come il grigionese Martin Meiler, si spostano quindi nei Paesi vicini e in particolare in Italia. Di più Caccia con l’arco, gli svizzeri vanno all’estero e in particolare in Italia

Altri sviluppi

Altri sviluppi Una petizione chiede treni notturni dalla Svizzera per Roma Questo contenuto è stato pubblicato al Le Ferrovie Federali Svizzere devono reintrodurre treni notturni verso Roma e Barcellona. È quanto chiede una petizione dell’associazione ambientalista actif-trafiC. Di più Una petizione chiede treni notturni dalla Svizzera per Roma

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Giorgia Meloni su una corda tesa tra Washington e Bruxelles Questo contenuto è stato pubblicato al La controversia sul Manifesto di Ventotene è riecheggiata anche nella Confederazione. Questa settimana i media elvetici parlano anche di un sogno trasformato in un incubo, dell’ultimo libro di Saviano e del fenomeno delle “nonne influencer”. Di più Giorgia Meloni su una corda tesa tra Washington e Bruxelles