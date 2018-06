L' allestimentoLink esterno , presentato martedì, è destinato ad autodistruggersi nel giro di poche settimane. Ma non è solo per questo, che è stato scelto lo zucchero fuso.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il castello arredato con mobili di caramello 03 giugno 2018 - 19:00 La provvisorietà dell'arte celebrata con mobili di caramello: è l'installazione di Ursula Palla al castello di Hallwyl, nel canton Argovia, che ha così ammobiliato la soffitta del maniero medievale. L'allestimento, presentato martedì, è destinato ad autodistruggersi nel giro di poche settimane. Ma non è solo per questo, che è stato scelto lo zucchero fuso. Lo zucchero simboleggia la cultura del superfluo e dell'abbondanza, così come ricorda un difficile passato di sfruttamento coloniale. Intanto, l'artista fa i conti con l'effimera plasticità del materiale: "Bisogna essere veloci, ma comunque lavorare con precisione, perché raffreddandosi lo zucchero si rapprende. È davvero una corsa contro il tempo". I mobili sono prodotti attraverso stampi in silicone ricavati da lampadari, sedie, tavoli e suppellettili storiche. Le singole parti vengono fuse nell'atelier, e poi assemblate nel castello. L'idea venne a Ursula Palla dieci anni fa in Val Bregaglia. Mentre visitava il palazzo di una famiglia di pasticceri emigrati a Venezia, notò la somiglianza tra la trasparenza del caramello e i vetri di Murano.