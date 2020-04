Le competizioni continuano a non essere permesse. Tuttavia il Consiglio federale intende autorizzare la ripresa delle partite a porte chiuse nelle leghe con campionati prevalentemente professionistici a partire dall'8 giugno 2020. Il Consiglio federale deciderà al riguardo presumibilmente il 27 maggio, in base all'evoluzione epidemiologica.

Nello sport di punta gli allenamenti possono anche svolgersi con più di cinque persone. Questo vale, ad esempio, per le atlete e gli atleti che fanno parte dei quadri nazionali o per gli sport di squadra nell'ambito di campionati prevalentemente professionistici. Piani di protezione espliciti con severe prescrizioni d'igiene ridurranno al minimo i rischi di trasmissione.

Il Consiglio federale allenta le misure anche nello sport. A partire dall'11 maggio 2020, gli allenamenti saranno di nuovo possibili a condizione di applicare piani di protezione e prescrizioni d'igiene. Questo vale sia per lo sport di massa e di punta, che per gli sport individuali e di squadra.

Il concetto di sicurezza per i lavoratori del settore è di competenza della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), che suggerisce di indossare una mascherina protettiva se la distanza minima non può essere mantenuta. Questo vale sia nella zona ospiti che in cucina. Non è previsto l'obbligo generale di indossare mascherine in cucina: una trasmissione del coronavirus attraverso il cibo è praticamente impossibile.

L'annuncio va oltre le aspettative del settore: puntavamo su una riapertura l'8 giugno con due clienti per tavolo al massimo, ha detto Platzer. L'esecutivo ha invece concesso una riapertura già dall'11 maggio con quattro persone al massimo per tavolo o due genitori accompagnati dai propri figli (anche se più di due).

Il settore della ristorazione aveva manifestato un profondo malumore per non essere stato, fino all'ultima seduta del governo, menzionato nella strategia di deconfinamento graduale del governo.

Il covid-19 si sta diffondendo anche in Svizzera. Con quali conseguenze per la società?

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La Svizzera riparte a pieno regime dall'11 maggio 29 aprile 2020 - 21:19 La seconda tappa di ritorno alla normalità prevede più riaperture del previsto. Visto che la situazione epidemiologica sta migliorando, il Consiglio federale ha deciso di accelerare il ritmo delle riaperture rispetto a quanto stabilito in un primo tempo. I bar, i ristoranti, con limitazioni del numero di posti al tavolo e distanze minime, potranno aprire l'11 maggio insieme a tutti i negozi, ai mercati, ma anche alle biblioteche e ai musei. Riparte pure lo sport. I ristoranti potranno tornare ad accogliere dei clienti il prossimo 11 maggio, ha deciso mercoledì il Consiglio federale, anticipando inoltre alla stessa data la riapertura di musei e biblioteche. Il governo aveva già fissato e mantiene per l'11 maggio la riapertura dei negozi, dei mercati e delle scuole dell'obbligo (vedi articolo separato). La sequenza delle singole fasi di apertura si fonda su un'analisi dei rischi, indica un comunicato di quattro Dipartimenti federali, diramato in concomitanza con una conferenza stampa a cui partecipano tre consiglieri federali, tra cui il capo del Dipartimento federale dell'interno Alain Berset. Il settore della ristorazione aveva manifestato un profondo malumore per non essere stato, fino all'ultima seduta del governo, menzionato nella strategia di deconfinamento graduale del governo. L’11 maggio, gli esercizi della ristorazione potranno riaprire i battenti, ma nel rispetto di severe condizioni. In una prima fase sono ammessi a un tavolo al massimo quattro persone o due genitori accompagnati dai propri figli. Tutti gli ospiti devono essere seduti e tra i diversi gruppi deve essere mantenuta una distanza di due metri o apposti elementi di separazione. Alcune spiegazioni del nostro corrispondente da Berna: Settore della ristorazione soddisfatto Gastrosuisse, associazione mantello dei ristoratori, ha reagito con soddisfazione all'annuncio che i ristoranti potranno riaprire. Il settore ha finalmente una chiara prospettiva e sicurezza di pianificazione, cosa che l'associazione dei ristoratori ha sempre chiesto, ha affermato il suo presidente Casimir Platzer. L'annuncio va oltre le aspettative del settore: puntavamo su una riapertura l'8 giugno con due clienti per tavolo al massimo, ha detto Platzer. L'esecutivo ha invece concesso una riapertura già dall'11 maggio con quattro persone al massimo per tavolo o due genitori accompagnati dai propri figli (anche se più di due). Il concetto di sicurezza per i lavoratori del settore è di competenza della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), che suggerisce di indossare una mascherina protettiva se la distanza minima non può essere mantenuta. Questo vale sia nella zona ospiti che in cucina. Non è previsto l'obbligo generale di indossare mascherine in cucina: una trasmissione del coronavirus attraverso il cibo è praticamente impossibile. Ecco cosa succederà dall'11 maggio nel servizio del telegiornale: Riparte anche lo sport Il Consiglio federale allenta le misure anche nello sport. A partire dall'11 maggio 2020, gli allenamenti saranno di nuovo possibili a condizione di applicare piani di protezione e prescrizioni d'igiene. Questo vale sia per lo sport di massa e di punta, che per gli sport individuali e di squadra. Nello sport di punta gli allenamenti possono anche svolgersi con più di cinque persone. Questo vale, ad esempio, per le atlete e gli atleti che fanno parte dei quadri nazionali o per gli sport di squadra nell'ambito di campionati prevalentemente professionistici. Piani di protezione espliciti con severe prescrizioni d'igiene ridurranno al minimo i rischi di trasmissione. Le competizioni continuano a non essere permesse. Tuttavia il Consiglio federale intende autorizzare la ripresa delle partite a porte chiuse nelle leghe con campionati prevalentemente professionistici a partire dall'8 giugno 2020. Il Consiglio federale deciderà al riguardo presumibilmente il 27 maggio, in base all'evoluzione epidemiologica. I dettagli inerenti lo sport nel servizio seguente: