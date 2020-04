Non sono emerse novità invece riguardo alla gestione sanitaria della pandemia, in particolare sui test sierologici e l'app di tracciamento Immuni.

Conte cauto sulle riaperture in Italia 27 aprile 2020 - 13:13 Le prime timide e graduali aperture in Italia, i cui dettagli sono stati annunciati domenica sera in diretta televisiva dal premier Giuseppe Conte, scatteranno a partire da lunedì 4 maggio. In realtà già lunedì 27 hanno ripreso la loro attività alcuni cantieri pubblici e diverse imprese esportatrici ma la Fase due, di cui il presidente del Consiglio ha firmato il relativo decreto, inizierà solo tra una settimana, con l'apertura del settore manifatturiero, delle costruzioni e del commercio all'ingrosso. Negozi e dettaglianti dovranno invece attendere il 18 maggio mentre per bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici le restrizioni finiranno il primo giugno. Il servizio del TG 12:30: Tutto questo a condizione però, ha avvertito sempre Giuseppe Conte, che non torni a risalire la curva dei contagi. In linea generale saranno confermate le misure sul distanziamento sociale e le limitazioni agli spostamenti individuali, per i quali occorrerà sempre l'autocertificazione e valide motivazioni (lavoro, salute o necessità improrogabili). I movimenti saranno consentiti anche all'esterno del comune di domicilio ma sempre all'interno dei confini regionali. Entro questi vincoli saranno permesse anche le visite a parenti e l'attività sportiva lontano da casa. Potranno anche essere celebrati funerali ma con un limite di partecipazione di 15 persone mentre, per espressa opposizione del comitato scientifico, restano sospese le altre funzioni religiose, circostanza questa che ha provocato le proteste della chiesa italiana. Saranno inoltre nuovamente autorizzate le sessioni di allenamento degli atleti professionisti (o non professionisti, se la loro attività è riconosciuta di interesse nazionale dal CONI) ma solo per discipline individuali e sempre nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e a porte chiuse. Gli allenamenti per gli sport di squadra dovrebbero invece essere permessi dal 18 maggio e al momento resta incerta la prosecuzione del campionato di calcio. Non sono emerse novità invece riguardo alla gestione sanitaria della pandemia, in particolare sui test sierologici e l'app di tracciamento Immuni. L'integrale della conferenza stampa di Giuseppe Conte sulla Fase 2.