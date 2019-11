I prossimi due giorni saranno di suspense per Taranto. La trattativa con l'azienda indiana ArcelorMittal non è ancora definitivamente chiusa. "Al momento la via concreta è il richiamo alla loro responsabilità", ha spiegato nella notte tra mercoledì e giovedì il premier Giuseppe Conte che ha chiesto ai dirigenti dell'ex Ilva o di aggiornarsi tra massimo due giorni per una nuova proposta.

Reportage da Taranto Ex Ilva, "ci sentiamo presi in giro"

Ex Ilva, "ci sentiamo presi in giro" 07 novembre 2019 - 11:57 Resta alta la tensione dopo la decisione di Arcelor Mittal di recedere dal contratto sull'ex Ilva. Dall'incontro tra i vertici dell'acciaieria e il governo italiano di mercoledì sera non è arrivato nessun risultato concreto.Il corrispondente della Radiotelevisione svizzera è andato a Taranto, dove lavoro e salute sembrano ancora due diritti inconciliabili. I prossimi due giorni saranno di suspense per Taranto. La trattativa con l'azienda indiana ArcelorMittal non è ancora definitivamente chiusa. "Al momento la via concreta è il richiamo alla loro responsabilità", ha spiegato nella notte tra mercoledì e giovedì il premier Giuseppe Conte che ha chiesto ai dirigenti dell'ex Ilva o di aggiornarsi tra massimo due giorni per una nuova proposta. E mentre si fanno più evidenti le tensioni politiche sulla vicenda in seno alla maggioranza e al Movimento 5 Stelle, tra la gente che vive vicino allo stabilimento e magari ci lavora, regna la preoccupazione e l'incertezza.