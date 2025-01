L’Italia vuole l’obbligo d’identificazione per chi fa valutazioni online

L'Italia vuole combattere le recensioni false su Internet. Un progetto di legge mira a garantire che le persone siano state effettivamente nel ristorante o nell'hotel valutato, rendendo obbligatoria l'identificazione. L'opinione di un esperto svizzero di turismo.

Una legge del genere non esiste ancora in Europa. Per Andreas Liebrich, docente presso l’Istituto per il turismo e la mobilità dell’Università di scienze applicate e arti di Lucerna, i benefici sarebbero però dubbi. In un’intervista con i nostri colleghi della SRF News, Liebrich spiega perché.

SRF News: Quale impatto potrebbe avere una simile legge?

Andreas Liebrich: Sicuramente ci saranno meno recensioni. Resta da vedere se ci saranno meno recensioni false. In ogni caso, si tratterebbe di uno sforzo enorme, perché l’obbligo di identificazione riguarderebbe chi lascia recensioni da ogni parte del mondo, ma si applicherebbe solo all’Italia. Allo stesso tempo, sappiamo che i falsari e le falsarie stanno diventando sempre più sofisticati e che le buone recensioni hanno un valore. Oggi è persino possibile acquistare recensioni negative per la concorrenza.

Quanto è sensato che lo Stato intervenga?

“L’Italia probabilmente creerebbe un mostro burocratico” Andreas Liebrich, docente presso l’Istituto per il Turismo e la Mobilità, Lucerna

Fondamentalmente, è chiaro che le recensioni vengono lette molto spesso e sono anche rilevanti per il processo decisionale. Tuttavia, l’Italia probabilmente creerebbe un mostro burocratico. Allo stesso tempo, è nell’interesse dei portali di rating rimanere credibili. Se il tasso di recensioni false fosse troppo alto, probabilmente non verrebbero più visualizzate. I portali di recensioni hanno inoltre maggiori possibilità di controllo rispetto allo Stato. Possiedono il profilo dell’utente e conoscono il suo comportamento in fatto di recensioni e la sua posizione, se naturalmente il cliente consente di essere tracciato dall’app.

C’è poco da fare per impedire vantaggi competitivi sleali, pubblicità occulta e frodi?

Sarebbe possibile sotto molti aspetti, ma il diavolo sta nei dettagli: come si scoprono le frodi, ad esempio? In Italia, le recensioni negative possono essere cancellate dopo due anni se si può dimostrare di aver risolto il problema. Tuttavia, durante questi due anni, la recensione presumibilmente falsa ha già avuto un impatto sull’azienda. Dopodiché, lo Stato dovrebbe verificare, ad esempio, se il barista è effettivamente diventato più socievole. Questo tipo di controllo statale probabilmente all’inizio susciterebbe molte aspettative tra le imprese, ma alla fine rimarrebbe piuttosto inefficace.

“Da anni circolano dati su presunte recensioni false tra il 10 e il 40%” Andreas Liebrich, docente presso l’Istituto per il Turismo e la Mobilità, Lucerna

Come si possono controllare e monitorare le recensioni attualmente?

Questo sta diventando sempre più difficile. È possibile controllare i profili se, ad esempio, si ricevono molte recensioni negative da un unico indirizzo. Questo avviene in parte automaticamente. I portali di recensioni dichiarano nelle loro condizioni d’uso che i contenuti falsi non sono consentiti e che verranno presi provvedimenti in caso di sospetto. Da anni circolano dati su presunte recensioni false tra il 10 e il 40%, senza che ciò sia mai stato dimostrato. Tuttavia, l’effetto delle recensioni buone e cattive è stato studiato abbastanza bene. Se un ristorante è il numero uno in città, aumenterà il suo fatturato.

Qual è la situazione delle recensioni false in Svizzera?

Probabilmente in Svizzera ci sono meno recensioni false rispetto all’estero. Suppongo che ci siano casi singoli in cui le aziende vengono deliberatamente danneggiate dai concorrenti o da altre persone. L’antidoto è incoraggiare la clientela soddisfatta a scrivere recensioni sostanzialmente positive il prima possibile. Ciò non è considerato falsificazione, ma è qualcosa per cui può pagare.

Traduzione dal tedesco di Riccardo Franciolli

