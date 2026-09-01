Le Constellation aperto nel 2015 senza controlli di sicurezza

Due settimane prima di interrogare il responsabile della sicurezza, le procuratrici hanno ascoltato un altro imputato, Alain Mittaz, assessore comunale responsabile dei Lavori pubblici e vicepresidente di Chermignon dal 2013 al 2016.

Nel 2015, questo ex eletto aveva controfirmato il documento intitolato “Misure di sicurezza e di protezione antincendio per autorizzazione edilizia”, relativo alla costruzione di una veranda presso il Constellation.

Interrogato dalle procuratrici su tale documento, ha risposto che le due pagine erano state compilate dal responsabile della sicurezza, “che possiede la formazione necessaria e conosce tutta la materia (…) Non gli chiedevo quali controlli avesse effettuato, perché non ho competenze in questo campo (…) Sono un eletto di milizia”.

In sostanza, Alain Mittaz firmava quasi ad occhi chiusi i documenti riguardanti le misure di sicurezza e la protezione antincendio.

C’è però un aspetto ancora più sorprendente. In quel famoso documento compare la dicitura “Presidente della Commissione antincendio” sopra il suo nome. Durante l’interrogatorio, le procuratrici gli hanno chiesto da chi fosse composta questa commissione. Mittaz ha risposto che, al suo arrivo nel municipio, la commissione non esisteva più.

“Confermo di aver firmato in qualità di presidente della Commissione antincendio quando non esisteva alcuna commissione del genere e io non ne ero il presidente”, ha dichiarato alle magistrate.

Sollecitato nuovamente dalle procuratrici su questo punto, ha precisato che era stato “qualcuno dell’amministrazione delle costruzioni” a chiedergli di firmare quei documenti, che “sembrava esistere un sistema che funzionava bene” e che “non aveva quindi alcuna ragione di mettere in dubbio le cose”.