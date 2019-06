In virtù del decreto introdotto in giugno, il ministro ha il potere di vietare l'accesso alle acque territoriali italiane alle imbarcazioni che ritiene rappresentino una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblico. Da Osaka, a margine della sua partecipazione al G20, il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte ha dichiarato che sarà ora compito della giustizia di decidere se le accuse nei confronti di Rackete debbano essere mantenute.

Una volta messo piede a terra la giovane, che rischia dai 3 ai 10 anni di carcere, non ha opposto resistenza ed è stata portata via subito per porla agli arresti domiciliari tra applausi, fischi e insulti dei presenti.

Carola Rackete ha deciso di violare il blocco adducendo che la situazione "è più disperata che mai". " "Una soluzione non è in vista, quindi ho deciso di entrare nel porto che è libero di notte, da sola". La 31enne è stata arrestata con l'accusa di resistenza, violenza a nave da guerra e tentato naufragio.

La nave, che batte bandiera olandese, era bloccata nelle acque internazionali da più di due settimane dopo aver recuperato 53 migranti al largo delle coste della Libia. Undici di questi sono stati nel frattempo consegnati alla Guardia costiera italiana per ragioni mediche. I 42 migranti che si trovavano ancora a bordo sono stati autorizzati a sbarcare sabato in tarda mattinata e condotti in un centro di accoglienza.

