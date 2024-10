Zurigo, fuori pericolo i bimbi accoltellati martedì da un 23enne, reo confesso

Non sono ancora chiari i motivi del gesto dell'uomo. Keystone-SDA

Sono tutti fuori pericolo i tre bimbi di cinque anni aggrediti martedì con un'arma da taglio da un 23enne cinese nel quartiere di Oerlikon, a nord di Zurigo.

Keystone-ATS

Il 23enne autore dell’accoltellamento avvenuto martedì a Zurigo ai danni di tre bambini (ora fuori pericolo) ha confessato, si legge in una nota del Ministero pubblico.

Le autorità hanno inoltre confermato che l’autore risiede in Svizzera come studente dall’estate 2023.

Ancora ignoti il possibile movente e gli eventuali legami dell’uomo con l’asilo o con i bambini. La Procura si limita a dire che al momento è escluso il coinvolgimento di complici e che nei confronti del 23enne è stata chiesta la detenzione preventiva. Il giudice dei provvedimenti coercitivi avrà ora 48 ore di tempo per decidere.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Arrestato a Zurigo un forsennato che ha accoltellato alcuni bambini Questo contenuto è stato pubblicato al Un 23enne ha aggredito alcuni bambini con un’arma da taglio martedì verso mezzogiorno nel Kreis 11 di Zurigo, quartiere nella parte settentrionale della città. Tre sono rimasti feriti, tutti di cinque anni: uno in modo grave e due mediamente. Di più Arrestato a Zurigo un forsennato che ha accoltellato alcuni bambini

Il fatto di sangue è avvenuto martedì verso mezzogiorno in Berninastrasse. I bambini erano con la collaboratrice di un asilo che li stava accompagnando per il pranzo in una struttura di accoglienza per l’infanzia. Ieri la polizia aveva parlato di un bimbo ferito gravemente e altri due in modo meno serio che sono stati ricoverati in ospedale. Oggi la notizia che tutti e tre sono fuori pericolo.

Dopo l’aggressione, lo studente cinese di 23 anni che secondo vari media frequenta un corso di master all’Università di Zurigo, è stato immobilizzato a terra della collaboratrice dell’asilo e da un passante. È stato in seguito arrestato dalla polizia senza opporre resistenza.

Informate intorno all’ora di pranzo, le forze dell’ordine erano intervenute con un importante contingente di uomini, isolando la zona. Solo verso le 14 la polizia aveva fatto sapere che non vi era più alcun pericolo per la popolazione.