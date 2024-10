Zurigo e Berna migliori stazioni d’Europa

Stazione di Zurigo un po' meglio di quella di Berna. Keystone-SDA

Nessuna stazione in Europa è meglio di quelle di Zurigo e Berna che occupano, rispettivamente, la prima e la seconda posizione della classifica European Railway Station Index 2024.

Due stazioni svizzere dominano la classifica in base all’European Railway Station Index 2024: ancora una volta al primo posto si trova quella di Zurigo che ha ottenuto 101 punti su un massimo di 118. Seconda appare la stazione di Berna, che, aggiudicandosi 94 punti, ha guadagnato una posizione rispetto al 2023.

Al terzo posto si trova la stazione di Utrecht con 93,5 punti. A occupare il quarto e quinto rango sono le stazioni di Parigi Gare du Nord (91), e Gare de Lyon e Gare de Montparnasse. Queste ultime hanno ottenuto entrambe 90 punti.

Tra le prime 10 si trovano la stazione centrale di Vienna, quella di Roma Termini, quella britannica di London Bridge e quella tedesca di Lipsia.

Gli autori dello studio sottolineano che, in generale, le stazioni francesi sono riuscite a riprendersi rapidamente nonostante le recenti interruzioni, mantenendo ritardi e tempi di attesa relativamente bassi.

Quelle tedesche, invece, hanno incontrato difficoltà. In particolare, la stazione centrale di Berlino – 14esima in classifica – ha registrato un forte aumento dei ritardi. E nelle stazioni britanniche la non puntualità ha raggiunto livelli mai registrati.

L’indagine ha riguardato le 50 stazioni più trafficate d’Europa, di cui in Svizzera solo quelle di Zurigo e Berna sono state prese in considerazione. Fattori come i vari tipi di biglietti a disposizione, le strutture commerciali, l’accesso per i disabili, i collegamenti e il WLAN gratuito sono stati determinanti nella classifica.

