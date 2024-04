Zurigo è la città “più intelligente” al mondo

© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

Lo stabilisce una ricerca il cui obiettivo è mostrare come la tecnologia consenta alle città di migliorare la qualità della vita dei loro abitanti.

1 minuto

tvsvizzera.it/MaMi/Keystone-ATS

Secondo lo Smart City Index 2024Collegamento esterno, Zurigo è la città più intelligente al mondo. La lista stilata dall’Istituto internazionale per lo sviluppo manageriale (IMD) include nella top ten anche Ginevra e Losanna, collocate rispettivamente in quarta e in settima posizione.

Sul podio, Oslo e Canberra seguono la città sulla Limmat.

Per stilare la classifica, i ricercatori hanno combinato dati concreti e risposte a sondaggi condotti tra i cittadini di 142 città di tutto il mondo. L’obiettivo è mostrare come la tecnologia consenta alle città di migliorare la qualità della vita dei loro abitanti.

Secondo l’edizione 2024 dello Smart City Index dell’IMD, l’Europa e l’Asia ospitano le “città più intelligenti del mondo”. Le città nordamericane, invece, sono arretrate, riflettendo “l’insoddisfazione dei loro residenti”. Per la prima volta da quando l’indice è stato creato nel 2019, nessuna città statunitense o canadese figura infatti nella top 20.

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative