Ignazio Cassis ha incontrato Maros Sefcovic al WEF di Davos

Il ministro degli esteri Ignazio Cassis ha incontrato mercoledì il Commissario europeo Maros Sefcovic a margine del Forum economico mondiale (WEF) in pieno svolgimento a Davos. Sul tavolo delle discussioni, presso la House of Switzerland, i negoziati tra Berna e l'UE.

A “Casa svizzera” il colloquio si è svolto sulla falsariga di quanto espresso martedì dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ha dichiarato il politico slovacco ai microfoni di Keystone-ATS, poco dopo l’incontro.

“L’Unione Europea (UE) si sta preparando ad affrontare le sfide globali nel settore del commercio”, ha poi aggiunto il vicepresidente della Commissione europea, che oltre a essere responsabile di commercio e sicurezza economica a Bruxelles, è incaricato delle relazioni e dei negoziati con la Svizzera.

A proposito dei bilaterali III, siglati a livello materiale lo scorso dicembre, Sefcovic si è limitato a ribadire che “il processo è in corso”. Gli Stati membri dell’UE “saranno informati della finalizzazione degli accordi e dovranno poi approvarli”, ha aggiunto.

A Berna si sta lavorando al messaggio da trasmettere al Parlamento. In merito alle prossime tappe del pesante dossier, ieri la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha illustrato a von der Leyen l’iter politico vigente in Svizzera, in particolare la procedura di consultazione e il lavoro che spetta ora alle due Camere federali.

