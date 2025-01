“Le relazioni tra Berna e Kiev sono molto buone”

Dopo l'incontro tra la presidente elvetica Karin Keller-Sutter e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, la consigliera federale ha confermato che le relazioni tra Berna e Kiev sono molto buone.

La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha incontrato martedì a Davos (canton Grigioni), a margine del Forum economico mondiale (WEF), il capo dello Stato ucraino Volodymyr Zelensky, che si era poco prima mostrato critico nei confronti dell’Europa. Le relazioni tra Berna e Kiev sono molto buone, ha assicurato la consigliera federale alla stampa.

“Zelensky si è detto molto grato per gli sforzi compiuti dalla Svizzera per promuovere la pace”, ha dichiarato la responsabile del Dipartimento federale delle finanze (DFF) dopo l’incontro. Keller-Sutter e Zelensky hanno discusso degli aiuti umanitari in Ucraina e della prossima tappa dopo il vertice sul Bürgenstock (canton Nidvaldo) dello scorso giugno.

Tuttavia, non ci sono state indicazioni concrete sulla possibilità di organizzare un nuovo vertice in Svizzera. “È troppo presto. Dobbiamo prima vedere cosa farà la nuova amministrazione statunitense”, ha dichiarato la sangallese.

La Svizzera è pronta a organizzare un incontro se gli Stati Uniti o la Russia lo richiedono, ha detto, chiarendo però che per il momento non c’è nulla di concreto sul tavolo.

21.01.2025 18:37

