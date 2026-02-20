Goppenstein, i treni riprenderanno a circolare lunedì mattina

La valanga che ha provocato il deragliamento di un treno. Keystone-SDA

Dovrebbe riaprire lunedì mattina la linea ferroviaria Goppenstein-Hohtenn, chiusa a causa di un treno deragliato per una valanga, ora che sono finalmente iniziate le operazioni di rimozione.

La linea ferroviaria fra Goppenstein e Hohtenn, in Vallese, chiusa da quattro giorni dopo il deragliamento di un treno regionale della BLS provocato dalla caduta di una valanga sui binari, dovrebbe riaprire come previsto lunedì mattina.

Lo ha annunciato venerdì la stessa compagnia, precisando che sono iniziate le operazioni di rimozione del convoglio protagonista dell’incidente.

Inizialmente messi in stand-by a causa del rischio di ulteriori slavine, i lavori sono cominciati giovedì mattina dopo che la situazione è diventata meno pericolosa, ha indicato la BLS. Il primo passo è stato quello di togliere la neve, ormai induritasi, dal luogo dell’incidente.

I vagoni saranno poi separati, riposizionati singolarmente sui binari e riassemblati. Successivamente, la composizione verrà trainata su carrelli ausiliari. In una terza fase, si passerà alla riparazione dei binari e della linea di contatto. Fino a 30 persone di BLS e FFS sono coinvolte nell’operazione.

Si prevede che il tratto interessato riapra al traffico alle 05.30 di lunedì, anche se su un solo binario. I treni fra Briga e Hohtenn, più a valle rispetto al punto del deragliamento, riprenderanno invece a circolare già dalla giornata di domani.

Lunedì scorso, intorno alle 07.00, un regionale della BLS era deragliato a seguito di una valanga caduta sui binari poco prima del suo passaggio. Cinque persone erano rimaste ferite e una di esse, il macchinista, si trova tuttora in ospedale con lesioni multiple.

