Deraglia un treno a Goppenstein, si temono feriti

Il deragliamento di un treno vicino a Goppenstein, causato con ogni probabilità da una slavina, ha interrotto la circolazione ferroviaria e fatto temere la presenza di feriti.

Un treno è deragliato lunedì mattina nei pressi della frazione vallesana di Goppenstein. L’incidente ferroviario è avvenuto attorno alle 7:00, stando a quanto comunicato dalla polizia cantonale sulla piattaforma X. Le autorità temono feriti.

Contenuto esterno Ferden : déraillement du train sur la ligne de Goppenstein/Hohtenn, hauteur de la "Stockgalgerie", quelque 30 personnes ont été évacuées du train. Communiqué aux médias suivra. pic.twitter.com/bIwAuQpfkpCollegamento esterno — Police Valais (@PoliceValais) February 16, 2026 Collegamento esterno

L’intervento dei soccorsi è attualmente in corso, precisa la polizia vallesana, che non fornisce ulteriori dettagli, ma intende comunicare maggiori informazioni sul sinistro in un secondo momento.

Stando al portale di notizie Panoma a bordo del convoglio, al momento del deragliamento, ci sarebbero stati un’ottantina di passeggeri. Il traffico ferroviario lungo la tratta tra Goppenstein e Briga (Canton Vallese) è interrotto almeno fino alle ore 16:00 a causa di una slavina, secondo quanto comunicano le Ferrovie federalis svizzere (FFS) sul proprio sito.

Anche secondo “Rhone FM”, il disagio alla linea in questione sarebbe da ricondurre alla caduta di una valanga. È quindi altamente probabile che il deragliamento sia dovuto alla colata di neve.

Contattata dall’agenzia Keystone-ATS la polizia cantonale vallesana non ha rilisciato ulteriori informazioni sulle circostanze dell’incidente o sul numero dei feriti. Un comunicato stampa ufficiale verrà diramato in mattinata.

