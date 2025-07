Fermate due persone sospettate di aver rubato armi a Evionnaz

Negli ultimi giorni si sono moltiplicati i furti di armi. Keystone-SDA

Due arresti e un sospettato ancora in fuga in Vallese dopo il furto di armi a Evionnaz, dove i ladri sono scappati con un’auto immatricolata in Francia poi abbandonata dopo un incidente; parte della refurtiva è stata recuperata grazie anche alla collaborazione della popolazione.

1 minuto

Keystone-ATS

Due persone sono finite in manette in Vallese in relazione al furto di armi avvenuto lunedì mattina presto in un negozio di Evionnaz. Un terzo sospettato, precisa la polizia cantonale, è invece tuttora uccel di bosco.

Il primo presunto autore del colpo è stato arrestato nel tardo pomeriggio di lunedì, indicano in un comunicato le forze dell’ordine vallesane. Martedì mattina è stata poi la volta di un suo complice. La popolazione ha contribuito in modo determinante al successo delle ricerche, viene aggiunto nella nota.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Ondata insolita di furti di armi da fuoco nel Canton San Gallo Questo contenuto è stato pubblicato al Nelle ultime ore in Svizzera si sono registrati diversi furti d’armi, con negozi specializzati presi d’assalto da malviventi, che al momento sono tutti riusciti a darsi alla fuga. Di più Ondata insolita di furti di armi da fuoco nel Canton San Gallo

Lunedì mattina, verso le 05.00, sconosciuti hanno fatto irruzione in un negozio di armi di Evionnaz, riuscendo a scappare con il bottino. I malviventi erano poi fuggiti a bordo di un veicolo immatricolato in Francia.

Poco dopo, la stessa vettura era rimasta però coinvolta in un incidente a Troistorrents, sempre in territorio vallesano. Il mezzo era stato quindi abbandonato e i ladri avevano proseguito la fuga a piedi. Parte della refurtiva è stata recuperata sul luogo del sinistro.