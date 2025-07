Creata un’area di campeggio temporanea ad Arolla

Il campeggio più alto in Svizzera, situato a 1'950 metri di altitudine, è stato chiuso a metà luglio. Keystone-SDA

Dopo la chiusura del campeggio più alto della Svizzera per rischio di disastri naturali, ad Arolla è stata allestita un’area temporanea con posti auto e spazio limitato per tende, in collaborazione con il Comune e l’Ufficio del turismo.

Un’area di campeggio temporanea è stata aperta ad Arolla, dove il Canton Vallese ha ordinato a metà luglio la chiusura del più alto camping svizzero a causa della minaccia di pericoli naturali.

Per i campeggiatori sono ora disponibili posti auto nel parcheggio dell’hotel-ristorante La Tza, situato accanto alla strada che porta alla località.

Non c’è reception, ma c’è un cartello con le istruzioni per il pagamento e i gestori del campeggio passano ogni giorno per controllare che tutto sia in ordine, hanno dichiarato mercoledì all’agenzia Keystone-ATS.

È prevista anche una piccola area per le tende (10 al massimo) degli escursionisti che passano da Arolla, hanno aggiunto. Bagni chimici dovrebbero essere installati entro la fine della settimana, mentre le docce sono disponibili su richiesta presso l’hotel La Tza.

L’area di campeggio temporanea è stata allestita in collaborazione con il Comune di Evolène (canton Vallese) e l’Ufficio del turismo, hanno precisato i gestori del campeggio.

Il camping di Arolla, con i suoi 1’950 metri di altitudine, è la struttura di tal tipo più alta della Svizzera. Ha dovuto essere chiuso definitivamente il 13 luglio, in seguito a una decisione del Consiglio di Stato vallesano. Situato ai piedi delle montagne e sulle rive del fiume Borgne, il sito è particolarmente esposto al rischio di colate detritiche. Il campeggio di Arolla registrava circa 12’000 pernottamenti all’anno.

