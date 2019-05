Al momento, il 'Bedretto underground laboratory for geoenergies' è fase di allestimento e regolazione degli strumenti. Il lavoro di ricerca vero e proprio inizierà nei prossimi mesi: sono già approvati progetti per un valore di 20 milioni di franchi.

Molti i partner, sia accademici sia industriali, per un progetto in linea con la Strategia energetica 2050Link esterno , che entro quell'anno mira a soddisfare il 7% del fabbisogno energetico nazionale mediante progetti di geotermia di profonditàLink esterno .

QuiLink esterno , a metà del traforo di 5,2 chilometri che collega Bedretto con la galleria ferroviaria della Furka, il Politecnico di Zurigo ETH studierà dunque come utilizzare il calore terrestre in modo sicuro ed efficiente.

Ricavato da una galleria di ventilazione dismessa della Matterhorn-Gotthard-Bahn, il nuovo sito di ricerca sotterraneo presenta le condizioni ideali per studiare l'energia della Terra poiché molto meno superficiale di quelli già esistenti, fatta eccezione per uno solo laboratorio negli Stati Uniti.

In una galleria nelle montagne della Val Bedretto, a due chilometri dal portale di entrata, è nato un laboratorio del Politecnico federale di Zurigo per lo studio della geotermia e dei terremoti indotti dalle attività umane. Con queste caratteristiche, ne esiste soltanto un altro al mondo.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Un laboratorio dell'ETH nel profondo della roccia 17 maggio 2019 - 20:30 In una galleria nelle montagne della Val Bedretto, a due chilometri dal portale di entrata, è nato un laboratorio del Politecnico federale di Zurigo per lo studio della geotermia e dei terremoti indotti dalle attività umane. Con queste caratteristiche, ne esiste soltanto un altro al mondo. Ricavato da una galleria di ventilazione dismessa della Matterhorn-Gotthard-Bahn, il nuovo sito di ricerca sotterraneo presenta le condizioni ideali per studiare l'energia della Terra poiché molto meno superficiale di quelli già esistenti, fatta eccezione per uno solo laboratorio negli Stati Uniti. Qui, a metà del traforo di 5,2 chilometri che collega Bedretto con la galleria ferroviaria della Furka, il Politecnico di Zurigo ETH studierà dunque come utilizzare il calore terrestre in modo sicuro ed efficiente. L'obiettivo è comprendere in condizioni il più possibile reali quali processi si svolgono all’interno della roccia. Molti i partner, sia accademici sia industriali, per un progetto in linea con la Strategia energetica 2050, che entro quell'anno mira a soddisfare il 7% del fabbisogno energetico nazionale mediante progetti di geotermia di profondità. "Con il solo interesse della ricerca di base", ammette il direttore del Bedretto Lab e professore all'ETH, "non saremmo riusciti a realizzarlo". Al momento, il 'Bedretto underground laboratory for geoenergies' è fase di allestimento e regolazione degli strumenti. Il lavoro di ricerca vero e proprio inizierà nei prossimi mesi: sono già approvati progetti per un valore di 20 milioni di franchi.