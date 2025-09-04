L’Unione sindacale svizzera chiede aumenti salariali generalizzati del 2,5%
L'Unione sindacale svizzera chiede aumenti salariali generalizzati tra il 2% e il 3% per il 2026, sostenendo che la crescita economica e della produttività non si è tradotta in benefici concreti per la maggior parte di chi lavora.
L’Unione sindacale svizzera (USS) e le sue consociate richiedono aumenti salariali generalizzati compresi tra il 2% e il 3% per il 2026. La motivazione addotta è che l’economia sta andando bene e il 99% dei lavoratori e delle lavoratrici non è toccato direttamente dai dazi statunitensi.
“Finora i dipendenti non hanno goduto sufficientemente dell’aumento del benessere riscontrato negli ultimi dieci anni”, ha indicato giovedì l’USS in una conferenza stampa a Berna. Bisogna quindi correre ai ripari: la produttività è aumentata dell’11%, mentre i salari reali in molti settori, al netto dell’inflazione, sono di poco superiori a quelli del 2016.
Le aziende sono quindi in grado di concedere questo aumento generalizzato, ha sottolineato il segretario generale dell’USS David Gallusser. Gli elevati dazi doganali statunitensi, insieme al franco forte, rappresentano un onere per alcuni settori orientati all’esportazione. Tuttavia, secondo Gallusser, la maggior parte dell’economia svizzera, compreso il settore industriale, non è direttamente interessata, il che include circa il 99% della popolazione attiva.
Potere d’acquisto temporaneamente in calo
Gallusser ha parlato di un forte ritardo nel recupero dei salari. Il potere d’acquisto sta diminuendo, a volte è addirittura negativo e troppe persone devono vivere con salari troppo bassi, inferiori a 5’000 franchi al mese, anche dopo aver completato l’apprendistato.
Nonostante il calo dell’inflazione, il potere d’acquisto è stato ridotto soprattutto dall’aumento dei premi dell’assicurazione malattia e degli affitti. “I datori di lavoro devono partecipare in misura maggiore alle spese sanitarie e farsi carico di una parte dei premi”, ha affermato il segretario generale dell’USS.
Vania Alleva, presidente del sindacato Unia, ha dal canto suo sottolineato che un aumento generale dal 2% al 2,5% è importante per evitare il rischio che il divario salariale si allarghi ulteriormente. L’incremento è giustificato anche perché la produttività di chi lavora è cresciuta costantemente e i guadagni di produttività non devono essere ridistribuiti ai detentori di capitali.
Salari minimi più elevati
Per i settori rappresentati da Unia, Alleva ha richiesto salari minimi di 4’500 franchi per i lavoratori non qualificati e di 5’000 franchi per chi ha un diploma di apprendistato. Ciò non è ancora realtà, soprattutto nel settore dei servizi, in particolare nel settore alberghiero e della ristorazione, nel commercio al dettaglio, nel settore delle pulizie e in quello dei servizi alla persona, tra cui il settore dei parrucchieri.
Nell’industria, anch’essa rappresentata da Unia, si richiede la compensazione completa del rincaro e un aumento salariale del 2,5%. Nel commercio al dettaglio, in particolare presso Coop, il sindacato intende ottenere un aumento di 100 franchi sui salari effettivi. Nel settore alberghiero e della ristorazione, secondo Alleva, Unia chiede, nell’ambito del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, tra l’altro l’introduzione di categorie salariali minime basate sull’esperienza.
Unia chiede incrementi salariali anche per il settore edile, in particolare dal 2% al 2,5% nelle imprese di finitura e almeno l’1% nel settore principale dell’edilizia. Le trattative nel settore delle pulizie della Svizzera tedesca sono già state concluse: i salari minimi saranno aumentati del 3% all’inizio del 2026 e del 5,4% per le persone diplomate che hanno frequentato il cosiddetto corso accelerato CCL.
Nel settore bancario, in accordo con le rappresentanze del personale, è in discussione un aumento compreso tra il 2% e il 3% per i redditi bassi e medi, come ha affermato Esther Hess dell’Associazione svizzera degli impiegati di banca (ASIB), affiliata all’USS.
