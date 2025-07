Il 55% della popolazione svizzera auspica trasparenza sui salari nelle aziende

Keystone-SDA

In Svizzera cresce il desiderio di trasparenza salariale nelle aziende, soprattutto tra chi ha redditi più bassi, anche se parlare apertamente di stipendio tra colleghi resta poco diffuso.

2 minuti

Keystone-ATS

In Svizzera parlare di salario resta un tabù, ma qualcosa sta cambiando: secondo un sondaggio pubblicato giovedì dal Blick, la maggioranza delle persone interpellate desidera maggiore trasparenza a livello aziendale.

Il 55% del campione di 1’500 persone interpellate in giugno nella Svizzera tedesca e in Romandia dall’istituto MIS Trend si dichiara favorevole a obbligare le imprese a rendere pubblici tutti gli stipendi, il 20% vorrebbe limitare questo approccio ai compensi dei dirigenti, mentre solo il 25% si oppone in toto a tali novità.

La trasparenza totale è sostenuta molto più dalle donne (63%) che dagli uomini (48%), come pure più da chi guadagna meno: il consenso sale al 69% per le remunerazioni di 3’000-5’000 franchi, mentre scende al 31% fra chi ha una busta paga che pesa oltre 10’000 franchi.

Le lavoratrici e i lavoratori non sembrano però voler fare autonomamente il primo passo: il 59% delle persone interrogate non parla dello stipendio con i colleghi. Il tema viene invece affrontato più volentieri con il/la partner (79%) e con gli amici (52%).

Più loquaci sull’argomento retribuzioni sono in generale le donne e i giovani. Per Mathias Humery, vicedirettore di MIS Trend, questo non è sorprendente: “Le persone che generalmente hanno uno stipendio più basso sono più propense a parlarne”, spiega al Blick.