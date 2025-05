L’aumento dei premi di cassa malati sarà più contenuto nel 2026

Il vicedirettore dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) Thomas Christen. Keystone-SDA

Anche il prossimo anno i premi malattia aumenteranno, ma l'incremento dovrebbe essere meno marcato rispetto a quello annunciato lo scorso anno per il 2025, quando era del 6%.

1 minuto

Keystone-ATS

Nel 2026 i premi di cassa malattia aumenteranno nuovamente, anche se in maniera meno marcata rispetto al +6% (in media) del 2025. Lo ha annunciato martedì il vicedirettore dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) Thomas Christen.

Uno dei motivi di questo rallentamento è che le riserve delle casse malati, lo scorso anno, non si sono ulteriormente ridotte. Rimarranno però forti differenze tra cantoni e tra singole assicurazioni.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Secondo Comparis i premi di cassa malati aumenteranno del 4% nel 2026 Questo contenuto è stato pubblicato al Comparis prevede per il 2026 un aumento medio del 4% per i premi dell’assicurazione malattia di base. Secondo il servizio di confronti online l’incremento è in linea con la prevista progressione del 3,7% dei costi sanitari. Di più Secondo Comparis i premi di cassa malati aumenteranno del 4% nel 2026

Intanto, i costi sanitari continuano a salire: +4,7% nel 2024 e +4,9% solo nel primo trimestre del 2025. “L’evoluzione attuale preoccupa”, ha detto Christen. E non si vede all’orizzonte alcuna inversione di tendenza.

Giovedì scorso Comparis aveva previsto per il 2026 un aumento medio del 4% per i premi dell’assicurazione malattia di base. Secondo il servizio di confronti online l’incremento è in linea con la progressione costi sanitari.