UBS, sparirà una novantina di filiali in Svizzera

Nel marzo 2023, poco prima dell’acquisizione, Credit Suisse aveva beneficiato di complessivi 50 miliardi di franchi in ELA. In seguito, per consentire la fusione fra le due società, la BNS aveva concesso a UBS un altro aiuto di liquidità (Public Liquidity Backstop, PLB) fino a 100 miliardi garantito dalla Confederazione, nonché ulteriori prestiti di aiuto di liquidità (ELA+) garantiti solo da un privilegio fallimentare per altri 100 miliardi di franchi. UBS aveva già estinto il PLB lo scorso anno e ha rimborsato anche i prestiti ELA+.