Propaganda jihadista, assolti Blancho e Illi 15 giugno 2018 - 21:15 Il processo nei confronti di tre membri della direzione del Consiglio centrale islamico della Svizzera al Tribunale penale federale (Tpf) si è concluso con una condanna sospesa e due assoluzioni. La Corte ha giudicato Naim Cherni, produttore di due film controversi, colpevole di propaganda a favore di al-Qaeda e organizzazioni associate, condannandolo a 20 mesi di detenzione con la condizionale. Gli altri due imputati Qaasim Illi e Nicolas Blancho, ai quali il Ministero pubblico della Confederazione (Mpc) aveva rimproverato l'approvazione della diffusione e la promozione di tali video, sono stati assolti per gravi errori nell'atto d'accusa. Un interlocutore amico Per la presidente del Tpf, non vi sono dubbi che l'intervista filmata al leader religioso Abdallah al-Muhaysini costituisca propaganda e violi la legge federale che vieta le organizzazioni terroristiche al-Qaida, Isis e associate. Naim Cherni, constata la Corte, non si distanzia dalle affermazioni dell'interlocutore (che è il leader dell'organizzazione Jaysh al-Fath, cui è affiliata al-Nusra, succursale siriana di al-Qaeda). Anzi, lo considera un amico e ne apprezza l'influenza. Nulla a che vedere -ma questo punto non è stato evocato dalla presidente nella lettura- con un lavoro giornalistico. In tal caso, sarebbe entrata in gioco la libertà di stampa. Le reazioni L'Mpc attende di esaminare le motivazioni scritte per valutare la rilevanza della sentenza nella lotta al terrorismo. Intanto, si dice soddisfatto che i film siano stati considerati propaganda. Il principale imputato Cherni, contattato da Keystone-ats, deplora che il Tpf non abbia considerato lo scopo del filmato che era, sostiene, rivolgersi ai giovani per metterli in guardia da simpatie per l'Isis. Secondo i servizi segreti elvetici, il 26enne tedesco residente a Berna "da anni contribuisce a radicalizzare giovani musulmani in Svizzera e mobilitarli per la lotta jihadista". "Un processo politico" La procura federale aveva chiesto per gli imputati una pena di due anni di carcere, sospesi per un periodo di prova di cinque anni. I tre imputati, secondo i quali al-Muhaysini è un "costruttore di ponti" tra vari gruppi ribelli e strenuo oppositore dell'Isis, hanno denunciato un processo politico. Il legale di Cherni ha ammesso che la videointervista rientrasse nella categoria del "giornalismo compiacente" e fosse di scarsa qualità, ma ha cercato di far valere per il suo assistito il diritto fondamentale alla libertà di opinione e informazione.