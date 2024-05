Trasferta romana per la presidente Amherd

Viola Amherd e Sergio Mattarella al Quirinale. KEYSTONE

Iniziata la visita della consigliera federale in Italia e Vaticano. Lunedì Viola Amherd presenzierà al giuramento delle Guardie svizzere in Vaticano. Giorgia Meloni interverrà al vertice sull'Ucraina in Svizzera.

La presidente della Confederazione Viola Amherd ha incontrato venerdì, nel primo giorno della sua trasferta a Roma e in Vaticano, il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Sabato sarà ricevuta in udienza da Papa Francesco.

Come è consuetudine la presidente della Confederazione parteciperà alla cerimonia di giuramento delle nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia che, per tradizione, si tiene il 6 maggio, in ricordo dei 147 soldati caduti a difesa del papa, Clemente VII, durante il Sacco di Roma nel 1527.

Colloqui con Mattarella e Meloni

Le discussioni con i vertici dello Stato italiano si sono concentrate sui buoni rapporti di vicinato tra la Svizzera e l’Italia, sui negoziati in corso tra la Svizzera e l’Unione europea (UE) e sulla situazione della sicurezza in Europa.

Entrambe le parti hanno riconosciuto l’importanza degli scambi politici, economici e culturali tra i due Paesi: 335’000 cittadini italiani vivono in Svizzera e 52’000 cittadini svizzeri vivono in Italia. La Svizzera è il sesto mercato d’esportazione dell’Italia e questa e il quarto mercato dei prodotti elvetici.

Risanamento del Gran San Bernardo

Durante l’incontro di venerdì si è parlato soprattutto della collaborazione nella politica dei trasporti e migratoria. Berna e Roma puntano a potenziare il trasporto ferroviario di persone e merci e a trasferire più traffico su rotaia. In particolare è stato oggetto di confronto il risanamento urgente della galleria stradale del Gran San Bernardo.

La presidente della Confederazione ha informato i suoi interlocutori in merito alle prossime tappe dei preparativi in vista della Conferenza di alto livello sulla pace in Ucraina che si terrà sul Bürgenstock (canton Nidvaldo) a metà giugno e ha esteso l’invito alla presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Invito accolto dalla premier italiana.

Incontro con Bergoglio

Nei prossimi giorni Viola Amherd attraverserà il Tevere per gli incontri in agenda con il pontefice e il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, che verteranno sulla promozione della pace da parte della Svizzera e della Santa Sede secondo quanto ha detto la consigliera federale davanti alla stampa.

Per quanto riguarda gli abusi sessuali nella Chiesa svizzera emersi dal recente studio condotto all’Università di Zurigo, la Confederazione si aspetta dal Vaticano che lotti efficacemente contro di essi e prenda significative misure di prevenzione, ha affermato sempre Viola Amherd.

Ruolo delle donne nella Chiesa

Con le più alte cariche vaticane, la titolare del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) vuole parlare anche di parità di diritti fra uomini e donne.

Per gli svizzeri, ha aggiunto, non è comprensibile che queste ultime siano escluse da alcuni ruoli e servizi in seno alla Chiesa e che non possano partecipare a tutti i processi decisionali.