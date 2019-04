Come ogni anno nel periodo pasquale gli automobilisti diretti a Sud devono armarsi di pazienza: in venerdì mattina al portale Nord della galleria del San Gottardo la coda di vetture ha raggiunto i 14 chilometri. Ciò significa un tempo di attesa di due ore e mezzo.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

È iniziata la stagione delle code in autostrada 19 aprile 2019 - 11:09 Come ogni anno nel periodo pasquale gli automobilisti diretti a Sud devono armarsi di pazienza: in venerdì mattina al portale Nord della galleria del San Gottardo la coda di vetture ha raggiunto i 14 chilometri. Ciò significa un tempo di attesa di due ore e mezzo. Alle 5 di venerdì mattina la colonna di veicoli era già di 10 chilometri e giovedì sera verso le 21 di 8 chilometri. Congestionata la situazione anche sul percorso alternativo verso Sud, ovvero l'autostrada A13 del San Bernardino: venerdì mattina le code erano di 8 chilometri con tempi di attesa di circa un'ora. I passi del San Gottardo, del San Bernardino e del Gran San Bernardo sono ancora chiusi al traffico per il periodo invernale. Oltre alla A13 del San Bernardino, sono aperti anche il tunnel Gran San Bernardo e il passo del Sempione.