Traffico, l’opinione pubblica vuole autostrade più grandi

Sul tema della viabilità autostradale l’elettorato è chiamato ad esprimersi in referendumCollegamento esterno il prossimo 24 novembre. In particolare riguardo al finanziamento della tratta Le Vengeron (Ginevra) – Coppet (Vaud) – Nyon (Vaud), dove l’autostrada sarà ampliata da due a tre corsie, per una distanza di circa 19 km. Gli altri progetti riguardano l’aumento di corsie dei tratti Wankdorf-Schönbühl (Berna) e Schönbühl-Kirchberg (BE). Il finanziamento sarebbe utilizzato anche per raddoppiare la lunghezza dei tunnel Rosenberg (San Gallo), Reno (Basilea) e Fäsenstaub (Sciaffusa). Per questi progetti è stato votato dalle Camere federali un credito di 5,3 miliardi di franchi