Per i cinque imputati che non hanno ancora raggiunto la maggiore età sono competenti le rispettive magistrature.

Uno dei essi, rientrato in Svizzera, era già stato condannato in via definitiva nella Confederazione per legami con l'autoproclamato Stato islamico. Per lui e un altro imputato, l'MPC ha presentato un'istanza di carcerazione preventiva.

"È punibile anche chi commette il reato all’estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato" Art. 2 cpv. 2 Legge federale che vieta al-Qaida e Is

Uno degli indagati adulti è già stato condannato in Svizzera in via definitiva per aver violato la Legge federale che vieta i gruppi legati all'autoproclamato Stato islamico.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Vasta operazione anti-terrorismo in Svizzera 29 ottobre 2019 - 14:30 Una vasta operazione antiterrorismo è stata condotta martedì dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e dalle magistrature di Winterhur e Berna nei cantoni di Zurigo, Berna e Sciaffusa. Delle 11 persone indagate, 5 hanno un'età inferiore ai 18 anni. Nell'ambito di alcuni procedimenti penali condotti dalle autorità inquirenti nei confronti di un totale di 11 imputati, sono state effettuate altrettante perquisizioni, cui hanno preso parte un centinaio di funzionari della polizia federale (fedpol) e di quelle dei cantoni interessate, rende noto l'MPC. La procura federale sta conducendo sei procedimenti penali nei confronti degli imputati maggiorenni, sospettati di partecipazione a un'organizzazione criminale e di violazione dell'articolo 2 della Legge federale che vieta i gruppi 'al-Qaida' e 'Stato islamico'. "È punibile anche chi commette il reato all’estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato" Art. 2 cpv. 2 Legge federale che vieta al-Qaida e Is Uno dei essi, rientrato in Svizzera, era già stato condannato in via definitiva nella Confederazione per legami con l'autoproclamato Stato islamico. Per lui e un altro imputato, l'MPC ha presentato un'istanza di carcerazione preventiva. Per i cinque imputati che non hanno ancora raggiunto la maggiore età sono competenti le rispettive magistrature.