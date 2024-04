Tifo violento, allo studio i biglietti nominali

La Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) ha avviato un progetto per introdurre i biglietti nominali negli stadi. Una misura volta a intensificare la lotta al tifo violento.

Stando a quanto comunicato oggi dalla CDDGP, i biglietti nominali rappresentano un importante strumento aggiuntivo per il perseguimento dei singoli tifosi. Se li si vuole introdurre, occorre attuare una revisione del concordato anti-hooligan, ovvero il Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive del 2 febbraio 2012. La CDDGP ha ora dato mandato di redigere una proposta in tal senso.

L’effettiva introduzione dei biglietti personalizzati, tuttavia, sarà decisa in ultima istanza dalle autorità competenti ad accordare le autorizzazioni, che si baseranno sulla revisione del concordato anti-hooligan. La CDDGP si è inoltre detta disponibile a discutere nuove proposte per la prevenzione della violenza in qualsiasi momento.

Il 14 marzo scorso, contro il parere della Swiss Football League (SFL) e dei club di calcio elvetici, i Cantoni avevano deciso che per lottare contro il tifo violento nel calcio a partire dalla prossima stagione avrebbero introdotto nuove misure che non contemplavano però i biglietti nominativi.

Punizioni su quattro livelli

I quattro livelli del modello a cascata sono, in ordine, dialogo, maggiore sorveglianza, chiusura di alcune tribune e partita a porte chiuse. Un quinto livello, che prevedeva la sconfitta per forfait, è stato ritirato su richiesta della SFL.

Da parte loro, la SFL e i club di calcio sostengono che le sanzioni non colpiranno i responsabili, ma piuttosto molte persone non coinvolte, e che il livello di violenza negli stadi è in calo. “Non ci sono mai stati così pochi casi di gravi scontri violenti come nella scorsa stagione”, ha dichiarato Claudius Schäfer, presidente della SFL.

