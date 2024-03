Misure severe contro il tifo violento negli stadi

Contro il parere della Swiss Football League e dei club di calcio elvetici, i Cantoni hanno deciso che per lottare contro il tifo violento nel calcio a partire dalla prossima stagione introdurranno nuove misure che non contemplano però i biglietti nominativi.

Se il tifo da stadio rimane civile i provvedimenti non serviranno: l’obiettivo comune di tutti gli attori coinvolti è proprio quello che queste misure non debbano mai essere implementati. Tuttavia, nel caso in cui il dialogo e le altre misure preventive non permettessero di prevenire disordini, le autorità devono poter contare su una serie di strumenti che consentano loro di reagire in modo proporzionato.

La Swiss Football League (SFL) e i club hanno respinto all’unanimità il modello, che prevede quattro livelli di sanzioni che scattano automaticamente dopo un evento violento nell’ambito della Super League, il più alto livello professionistico del campionato svizzero di calcio. Lo considerano inefficace, unilaterale e sproporzionato.

Il gruppo di lavoro, istituito dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia ritiene per contro che queste misure siano soprattutto “preventive” prima che “punitive”.

Punizioni su quattro livelli

I quattro livelli del modello a cascata sono, in ordine, dialogo, maggiore sorveglianza, chiusura di alcune tribune e partita a porte chiuse. Un quinto livello, che prevedeva la sconfitta per forfait, è stato ritirato su richiesta della SFL.

Pure i biglietti nominativi non sono inclusi nelle nuove misure, ma le autorità hanno annunciato di avviare un lavoro giuridico affinché si sia pronti nel caso i cui dovessero essere introdotti.

Da parte loro, la SFL e i club di calcio sostengono che le sanzioni non colpiranno i responsabili, ma piuttosto molte persone non coinvolte, e che il livello di violenza negli stadi è in calo. “Non ci sono mai stati così pochi casi di gravi scontri violenti come nella scorsa stagione”, ha dichiarato Claudius Schäfer, presidente della SFL.

