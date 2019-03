La petizione chiede di sostenere una mozione in tal senso del consigliere nazionale Jacques-André Maire. Quest'ultimo chiede che venga applicata l'aliquota ridotta del 2,5% ai prodotti per l'igiene di base del corpo, tra cui tamponi e assorbenti, ma anche pannolini per neonati, carta igienica, sapone e dentifricio. Secondo una stima del deputato neocastellano, il gettito totale derivante dall'IVA per questi prodotti si attesta attorno a 10-15 milioni.

L'associazione in seguito si occuperà di individuare - anche tramite un sondaggio - i prodotti o i servizi per cui le donne sono tenute a pagare un prezzo più elevato.

L'obiettivo di Campax Link esterno è di compiere un primo e significativo passo per l'abolizione della Pink Tax (tassa rosa), ovvero la differenza di prezzo che esiste, a parità di prodotto, tra la versione per donna (quasi sempre più costosa) e quella per uomo.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

"Le mestruazioni non sono un lusso" 08 marzo 2019 - 21:38 Al motto di "Bloody Unfair - Ridurre la tassa sui tamponi", l'associazione indipendente Campax ha lanciato giovedì, Giornata internazionale della donna, una petizione per abbassare le imposte sui prodotti igienici femminili. La petizione chiede che tamponi, assorbenti e altri prodotti per l'igiene intima siano soggetti all'aliquota IVA ridotta del 2,5% invece dell'attuale 7,7%, L'IVA ridotta è applicata ai beni di prima necessità. Fra questi pane, acqua e medicinali. Ma l'IVA ridotta si applica anche a diversi prodotti legati all'agricoltura, tra cui i fiori recisi. Il fatto che un'aliquota più elevata venga applicata ai prodotti igienici per donne è "dannatamente ingiusto" ("bloody unfair, utilizzando un gioco di parole con l'inglese - traducibile letteralmente con "sanguinosamente ingiusto"). L'obiettivo di Campax è di compiere un primo e significativo passo per l'abolizione della Pink Tax (tassa rosa), ovvero la differenza di prezzo che esiste, a parità di prodotto, tra la versione per donna (quasi sempre più costosa) e quella per uomo. L'associazione in seguito si occuperà di individuare - anche tramite un sondaggio - i prodotti o i servizi per cui le donne sono tenute a pagare un prezzo più elevato. La petizione chiede di sostenere una mozione in tal senso del consigliere nazionale Jacques-André Maire. Quest'ultimo chiede che venga applicata l'aliquota ridotta del 2,5% ai prodotti per l'igiene di base del corpo, tra cui tamponi e assorbenti, ma anche pannolini per neonati, carta igienica, sapone e dentifricio. Secondo una stima del deputato neocastellano, il gettito totale derivante dall'IVA per questi prodotti si attesta attorno a 10-15 milioni.