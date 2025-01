Swatch registra una forte calo delle vendite e dei profitti nel 2024

Swatch ha visto le vendite e gli utili calare nettamente nel 2024, più di quanto si aspettassero gli analisti. Il dividendo sarà ridotto, ma la società si dice fiduciosa riguardo alla futura evoluzione degli affari.

Keystone-ATS

Stando ai dati diffusi giovedì mattina il colosso orologiero Swatch ha realizzato un fatturato di 6,7 miliardi di franchi nel 2024, in flessione del 15% rispetto all’anno prima. Al netto degli influssi valutari la contrazione è del 12%. Sul fronte dei profitti il risultato operativo Ebit è crollato da 1,2 miliardi a 304 milioni, con il relativo margine che è passato dal 15,1% al 4,5%. L’utile netto è diminuito del 75%, scendendo a 219 milioni. L’organico è calato del 2%.

Gli esperti della comunità finanziaria si aspettavano cifre in calo, ma non in modo così ampio: era attesa una contrazione delle vendite del 10% in valute locali, mentre in media il guadagno netto era pronosticato a 412 milioni.

Il consiglio di amministrazione (CdA) dell’impresa propone di versare agli azionisti un dividendo di 4,50 franchi per titolo al portatore, a fronte dei 6,50 franchi elargiti per l’esercizio precedente. I vertici sono comunque fiduciosi per i prossimi mesi: è previsto uno sviluppo positivo delle vendite in valuta locale nel 2025, sulla base fra l’altro di innovazioni dei prodotti in tutti i segmenti di prezzo.

Il gruppo Swatch è l’azienda produttrice di orologi più importante del pianeta in termini di articoli finiti immessi sul mercato. Gestisce 16 marchi e dà lavoro a 32’000 persone nel mondo. La società è stata fondata da Nicolas Hayek (1928-2010), imprenditore di origini libanesi, nato e cresciuto a Beirut e trasferitosi nel 1949 con la sua famiglia in Svizzera. L’attuale CEO Nick Hayek e la presidente del CdA Nayla Hayek sono i suoi due figli.

