Svizzera, superati i nove milioni di abitanti

La Svizzera alla fine del 2024 aveva 9,051 milioni di abitanti, il 27% dei quali stranieri: le donne erano in leggera maggioranza (4,55 milioni) e l’età media si è fissata a 45,5 anni per le donne e a 42,9 per gli uomini.

Sono tutte cifre contenute nell’annuale rapporto di analisi pubblicato venerdì dall’Ufficio federale di statisticaCollegamento esterno. Nel 2024 si sono confermate anche una serie di tendenza già in atto, prima fra tutte, la tendenza al calo delle nascite.

Lo scorso anno sono state 78’256, ovvero 8,7 ogni 1’000 abitanti. A titolo di paragone, all’inizio del Novecento nascevano quasi 30 bambini ogni 1’000 abitanti, mentre negli anni del baby boom il dato era già sceso sotto i 20 bambini. La fecondità è scesa a 1,29 figli per donna che ha il primo figlio a 32,4 anni.

Le nascita superano ancora i decessi (71’942, 8 ogni mille abitanti), ma le due curve si avvicinano sempre di più. La popolazione quindi cresce ancora al netto dell’immigrazione, ed è sempre più vecchia: la speranza di vita alla nascita si è ormai allungata a 85,9 anni per le donne e 82,4 per gli uomini. Il divario fra i due sessi si sta riducendo.

Con i dati a disposizione, secondo lo scenario mediano, si stima che la popolazione nel 2055 si aggirerà attorno ai 10 milioni e mezzo di abitanti. Secondo uno scenario più alto la popolazione svizzera potrebbe raggiungere i 12 milioni. Tra 30 ani, 1,9 milioni avranno meno di 20 anni, una quota stabile, 5,9 saranno in età lavorativa e 2,7 milioni pensionati, con un aumento del 50% rispetto a oggi.

Non è più una sorpresa, ormai, nemmeno il calo dei matrimoni, che se si esclude il periodo pandemico, è ai minimi da 40 anni: 36’769. In due anni sono convolate a nozze 1’700 coppie dello stesso sesso. Sono stabili invece i divorzi, che avevano toccato il picco nel 2010: 16’123 lo scorso anno, anche se crescono quelli dopo 20 o più anni di matrimonio, tanto che la durata media dell’unione al momento della separazione definitiva è di 15,8 anni. Gli uomini divorziano a 50,8 anni, le donne a 46,2.

Da notare infine che più di una nascita su tre, ormai, avviene al di fuori del matrimonio.

