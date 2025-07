Vivere in Svizzera piace alla maggioranza della popolazione

Il sondaggio non considera la Svizzera italiana. Keystone-SDA

Nonostante un buon livello di soddisfazione personale, la popolazione della Svizzera tedesca e della Romandia mostra malcontento verso la politica e le proprie finanze, secondo un sondaggio di Moneyland che esclude la Svizzera italiana.

Le svizzere e gli svizzeri tedeschi e francesi sono fondamentalmente soddisfatti della loro vita, ma meno della politica e delle proprie finanze: è quanto risulta da un sondaggio condotto su 1’500 persone la scorsa primavera, scrive il servizio di confronto Moneyland. L’indagine non contempla la parte italofona del Paese.

La soddisfazione generale della vita ha ottenuto una media di 7,3 punti su un massimo di 10, scrive Moneyland in un comunicato diffuso martedì, aggiungendo che questo valore è rimasto invariato rispetto all’ultimo sondaggio di due anni fa.

A essere le più contente (punteggio medio di 7,5) sono risultate le persone di età compresa tra i 50 e i 74 anni, tuttavia anche i partecipanti più giovani hanno valutato la loro soddisfazione generale per la vita non molto inferiore (7,1 punti), come mostrano i risultati.

Cosa rende felici gli intervistati? La famiglia. Secondo il servizio di confronto, gli intervistati della Svizzera francese sono particolarmente soddisfatti dei figli (8,2 punti) e dei genitori (7,7 punti). La famiglia contribuisce alla soddisfazione anche nella Svizzera tedesca (figli: 7,7 punti e genitori 7,4 punti).

All’altra estremità della scala di valutazione c’è la politica nazionale: secondo il comunicato i politici svizzeri hanno ricevuto il punteggio più basso, pari a 5,5 punti (il Consiglio federale ha ricevuto 5,6 punti). L’insoddisfazione in tale ambito è particolarmente evidente tra le persone delle regioni rurali che hanno assegnato una media di 4,9 punti.

Anche la situazione finanziaria personale (5,7 punti) e lo stipendio (5,9 punti) sono arrivati in fondo. Il servizio di comparazione ha rilevato che gli uomini sono più soddisfatti delle donne per quanto riguarda le loro finanze personali, e la soddisfazione aumenta con l’aumentare dello stipendio.