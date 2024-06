Svizzera competitiva grazie all’efficienza delle sue aziende

Di più Via libera ad altri 4 miliardi per l’esercito svizzero

Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo la Commissione delle finanze, anche quella della politica di sicurezza del Nazionale è a favore di un aumento di ulteriori 4 miliardi di franchi per il periodo 2025-2028.

Questo contenuto è stato pubblicato al Un diplomatico russo, sospettato di essere una spia del Cremlino, avrebbe tentato di acquistare armi e sostanze vietate in Svizzera poco prima della conferenza al Bürgenstock.

Per vaccinarsi contro il coronavirus si dovrà pagare di tasca propria

In Israele si protesta davanti alla casa del premier Netanyahu

Questo contenuto è stato pubblicato al Migliaia di persone sono scese in piazza per manifestare davanti alla casa del premier Benyamin Netanyahu, a Gerusalemme per chiedere elezioni anticipale.

