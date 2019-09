La notizia rischia di far riaccendere ancora una volta le discussioni attorno al predatore, ricominciate con la sua ricomparsa in Svizzera poco più di 20 anni fa.

L'allevatore verrà rimborsato ma il canide non sarà abbattuto dato che le uccisioni sono avvenute dove i capi di bestiame non erano protetti né da recinzioni né da cani.

Le analisi del Dna hanno dato il loro responso. Ad uccidere in un lasso di tempo di poco più di tre settimane 41 pecore in Val Canaria, in territorio di Airolo, nel cantone Ticino, è stato un solo esemplare di lupo che però non verrà abbattuto.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Strage di pecore in Ticino, è stato il lupo 26 settembre 2019 - 20:16 Le analisi del Dna hanno dato il loro responso. Ad uccidere in un lasso di tempo di poco più di tre settimane 41 pecore in Val Canaria, in territorio di Airolo, nel cantone Ticino, è stato un solo esemplare di lupo che però non verrà abbattuto. Il sospetto che fosse stato proprio un lupo a compiere la strage di pecore in Val Canaria era grande, ma ora i laboratori specializzati hanno dato la loro conferma. L'allevatore verrà rimborsato ma il canide non sarà abbattuto dato che le uccisioni sono avvenute dove i capi di bestiame non erano protetti né da recinzioni né da cani. La notizia rischia di far riaccendere ancora una volta le discussioni attorno al predatore, ricominciate con la sua ricomparsa in Svizzera poco più di 20 anni fa. Lo scorso 12 settembre, la camera bassa del Parlamento svizzero ha deciso con un solo voto di scarto che i lupi potranno essere abbattuti anche nelle bandite di caccia. L'ultima parola spetterà però verosimilmente ai cittadini.