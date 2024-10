Speciale votazioni

La Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità non verrà modificata. La riforma della LPP proposta dal Governo e dalla maggioranza di destra in Parlamento è stata chiaramente respinta alle urne . Il popolo ha detto no al 67,1%. Per quanto riguarda i Cantoni, il risultato è stato molto chiaro: tutti hanno respinto il progetto.

La riforma era relativamente complessa, ma può essere riassunta in due misure chiave. In primo luogo, sarebbe stato abbassato il reddito annuo richiesto per avere diritto all’assicurazione professionale. Questa misura avrebbe permesso a chi ha un salario particolarmente basso – tra cui numerose donne – di beneficiare della copertura LPP e non solo dell’assicurazione di base (AVS).

La riforma mirava anche a garantire il finanziamento a lungo termine della LPP e quindi a reagire al problema finanziario posto dall’aumento della speranza di vita per le assicurazioni di previdenza professionale. La riforma prevedeva di ridurre il tasso di conversione dall’attuale 6,8% al 6%. In parole povere, un capitale di pensionamento di 100’000 franchi, ad esempio, non avrebbe più generato una rendita annua di 6’800 franchi, ma solo di 6’000 franchi.

È certamente quest’ultimo punto che sembra aver affossato la riforma. L’argomento principale della sinistra, all’origine del referendum odierno, è stato sostanzialmente quello di dire “no al pagare di più per ottenere di meno”. I sondaggi prima della votazione avevano già mostrato che questo argomento aveva fatto breccia tra le persone con diritto di voto. Anche il recente pasticcio statistico sul futuro finanziario delle pensioni non ha giocato a favore dell’urgenza di una riforma.