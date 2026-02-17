Situazione tesa in Vallese per l’alto pericolo di valanghe

Lunedì una valanga ha portato al deragliamento di un treno. Keystone-SDA

A causa del forte pericolo valanghe, il Vallese sta affrontando estesi disagi alla circolazione stradale e ferroviaria con l'isolamento di numerose località, sebbene al momento non si registrino danni.

2 minuti

Keystone-ATS

Il pericolo di valanghe rimane marcato martedì su tutto il territorio vallesano. Malgrado la situazione, la polizia cantonale non segnala danni. Numerose stazioni sono tuttavia prive di accesso stradale e il traffico ferroviario è ancora perturbato nell’Alto Vallese.

Contattata martedì mattina verso le 8.00 da Keystone-ATS, la polizia cantonale vallesana non era a conoscenza di danni avvenuti durante la notte. Numerosi assi stradali sono tuttavia chiusi, come le strade principali che portano alle stazioni di Saas Fee e Saas Grund, Zermatt, Zinal e Arolla.

È chiusa anche la strada che porta al tunnel di Goppenstein, punto di imbarco e sbarco per i veicoli che proseguono il loro viaggio attraverso il tunnel del Lötschberg. Il trasporto di veicoli attraverso la galleria non è quindi possibile fino alle 12.30, secondo le ultime informazioni fornite dalla BLS.

Il deragliamento di un treno, avvenuto lunedì nella località altovallesana e che ha causato cinque feriti, sta ancora perturbando il traffico ferroviario. I treni non circolano più tra Goppenstein e Briga, almeno fino a sabato mattina.

In causa il deragliamento del treno

“Il treno è ancora lì”, ha indicato a Keystone-ATS un portavoce dell’azienda bernese. La sua rimozione richiederà un “lavoro intensivo”. Il forte rischio di valanghe impedisce infatti di effettuare l’intervento in condizioni di sicurezza. La società spiega che dovrà fare il punto della situazione nel corso della giornata.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Qui Svizzera Valanga sui binari fa deragliare un treno, cinque feriti Questo contenuto è stato pubblicato al Un treno è deragliato stamani nei pressi della frazione vallesana di Goppenstein. L’incidente ferroviario è avvenuto attorno alle 7:00, stando a quanto comunicato poco fa dalla polizia cantonale sulla piattaforma X. Le autorità temono feriti. Di più Valanga sui binari fa deragliare un treno, cinque feriti

Sempre a causa del maltempo e del rischio di valanghe, il comprensorio sciistico della valle del Lötschental è chiuso per la giornata. Anche il comprensorio di Les Marécottes ha annunciato la propria chiusura. Stessa sorte per Verbier e le 4 Vallées. I settori di Savoleyres e Bruson restano invece aperti.

Nella zona di Orsières, diverse aree evacuate lunedì mattina rimangono soggette allo stesso ordine fino a nuovo avviso e almeno fino a mercoledì.

Contenuto esterno

Articoli più popolari I più discussi