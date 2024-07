Singapore, città più sicura al mondo per viaggiatori, Zurigo quinta

Zurigo è uno dei posti più sicuri al mondo per viaggiatrici e viaggiatori. Keystone / Michael Buholzer

La sicurezza è una preoccupazione importante, per chi viaggia, specialmente se donne e LGBTQ. Secondo una nuova classifica di Forbes Advisor, l'Asia ospita sia alcune delle città più sicure che alcune delle più pericolose per i viaggiatori. Zurigo è la quinta più sicura.

Keystone-ATS

Lo studio ha valutato 60 città in tutto il mondo basandosi su sette criteri chiave, tra cui il rischio di criminalità, sicurezza personale, sanitaria, delle infrastrutture e digitale. Le più sicure da visitare includono Singapore, Tokyo, Toronto, Sydney e Zurigo.

Singapore è stata nominata la città più sicura con un punteggio di 0 su 100, grazie al basso rischio di catastrofi naturali e alla sicurezza sanitaria, delle infrastrutture e digitale. Tokyo segue con un punteggio di 10,72 su 100, rinomata per la sua bassa criminalità e sicurezza sanitaria. Toronto, in Canada, è al terzo posto con un punteggio di 13,6 su 100, garantendo sicurezza delle infrastrutture e sanitaria. Sydney e Zurigo completano la top 5, offrendo ambienti sicuri e stabili per i viaggiatori.

La top 10

Singapore Tokyo, Giappone Toronto, Canada Sydney, Australia Zurigo, Svizzera Copenhagen, Danimarca Seul, Corea del Sud Osaka, Giappone Melbourne, Australia Amsterdam, Paesi Bassi

