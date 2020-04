Non è escluso che anche la sessione ordinaria estiva, prevista per giugno, si tenga negli spazi di Bernexpo. Un ritorno a Palazzo federale è infatti improbabile; bisogna tuttavia considerare che sono già giunte al Parlamento quattro offerte, inclusa quella della fiera bernese.

Ecco dove si riunirà il parlamento svizzero 28 aprile 2020 - 14:10 Sono stati presentati martedì al centro fieristico Bernexpo gli spazi che dal 4 maggio ospiteranno la sessione straordinaria delle Camere federali. Il parlamento svizzero vi esaminerà il pacchetto di aiuti da 41 miliardi di franchi deciso dal Consiglio federale (governo) per attenuare le conseguenze economiche e sociali dell'epidemia di Covid-19. L'operazione costerà 3,4 milioni di franchi, di cui meno di un milione destinato all'affitto; il resto sarà speso per il personale e la tecnica. È ancora in corso l'allestimento degli impianti per la diretta video e il voto elettronico, e la posa di un mobilio adeguato. In Svizzera, le Camere si riuniscono 4 volte l'anno per tre settimane (sessioni ordinarie), più le eventuali sessioni speciali come questa. Il locale destinato al Consiglio nazionale (camera bassa, 200 deputati) si estende su 5'200 metri quadrati, quello del Consiglio degli Stati (camera alta, 46 membri) su 800. Superifici adatte a rispettare la distanza sociale (2 metri tra una persona e l'altra) dettata dalle prescrizioni dall'Ufficio federale di sanità pubblica. Tutti i parlamentari prenderanno la parola dalla tribuna, che sarà igienizzata dopo ogni intervento. Programma della sessione Non è escluso che anche la sessione ordinaria estiva, prevista per giugno, si tenga negli spazi di Bernexpo. Un ritorno a Palazzo federale è infatti improbabile; bisogna tuttavia considerare che sono già giunte al Parlamento quattro offerte, inclusa quella della fiera bernese. Il responsabile infrastrutture dei Servizi delle Camere federali, Andreas Wortmann, ha indicato all'agenzia Keystone-ATS che un trasloco fuori Berna sarebbe un grosso impegno. Alcuni media avevano riferito nei giorni scorsi la possibilità che il Parlamento si trasferisca a Lucerna. "Alla fine si tratterà di una decisione che terrà conto di ragioni di politica linguistica e regionale", ha detto Wortmann, pur non commentando direttamente l'indiscrezione.