Intrattenimento in quarantena Il telequiz va in onda dal bar di quartiere

Il telequiz va in onda dal bar di quartiere 28 aprile 2020 - 09:20 Nel periodo di chiusure dettate dalla pandemia di coronavirus, non tutti i bar e ristoranti hanno potuto ripiegare sulla consegna a domicilio o la preparazione di pasti da asporto, specie gli esercizi pubblici che non hanno una vera e propria cucina. Ma ci sono molti modi di mantenere un legame con la clientela. Una delle storie più originali ci arriva dal canton Giura. Valentin Bron, barista di un locale di Delémont chiamato Bla Bla Bar, si è riconvertito in presentatore di quiz. Un gioco di cultura generale che lui e il proprietario Fabrice Schindelholz -il quale invece si occupa della regia- trasmettono su Internet due volte la settimana. A partecipare al Confiquiz, rigorosamente da casa, sono ormai 800 concorrenti a puntata. I contenuti sono, almeno in parte, orientati al locale. "Ci sono domande sulla geografia, la storia, le questioni giurassiane. Qualche calcolo da fare e qualche enigma da risolvere. C'è un po' di tutto", spiega Fabrice. Nel servizio RSI, una puntata del quiz vista dal bar e dal salotto di casa della famiglia Schott, dove papà, mamma e due figli si sfidano per classificarsi "almeno tra i primi 20".