Quel che resta sulle piste da sci in estate 09 giugno 2019 - 16:02 Lo scioglimento della neve sulle piste da sci dove migliaia di persone si sono divertite per tutto l'inverno porta alla luce tutto quello che hanno gettato... o perso: carta, mozziconi, plastica, ma anche telefonini e portamonete giacciono sull'erba. Diverse stazioni sciistiche svizzere effettuano così vere e proprie giornate di raccolta dei rifiuti. Sono una ventina quelle che partecipano all'iniziativa della Summit Foundation, da Hasliberg nell'Oberland bernese fino ad Airolo in Ticino (appuntamento per il 31 agosto), passando per la vodese Gryon e le vallesane Nendaz e Zinal, per non citarne che alcune. Sono invitati a partecipare anche famiglie ed escursionisti, oltre a chi questa spazzatura l'aveva gettata. La fondazione, mette a disposizione tutto il necessario, a partire dai sacchi. A Champoussin il partner locale ha offerto anche colazione e pranzo. Le pulizie si erano già svolte in parte in primavera, fra aprile e maggio, ma in alcuni casi si protrarranno fino all'autunno.