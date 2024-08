Ricerca, Svizzera prima della classe

Studio sull'energia solare condotto all'ETH di Zurigo. Keystone / Michael Buholzer

La Confederazione è il Paese europeo che spende di più in proporzione alla popolazione.

Con poco meno di 915 euro pro capite (883 franchi), nel 2023 la Svizzera ha speso più di tutti in Europa per la ricerca e lo sviluppo. Nell’UE, la media era di circa 275 euro. In cifre assolute, la Svizzera è al sesto posto in Europa.

Tra gli Stati membri dell’Unione Europea, Lussemburgo (647 euro), seguito dalla Danimarca (552 euro) e dalla Germania (529 euro) hanno speso di più per la ricerca e lo sviluppo, secondo quanto riportato oggi da Eurostat, l’ufficio statistico dell’UE. Due Paesi non appartenenti all’UE si sono piazzati davanti al Lussemburgo, ma dietro alla Svizzera: l’Islanda (751 euro) e la Norvegia (677 euro).

In cifre assolute, i governi degli Stati membri dell’UE hanno sborsato in totale 123,7 miliardi di euro per la ricerca e lo sviluppo, secondo il rapporto. La Germania ha contribuito per circa un terzo (44,7 miliardi), seguita dalla Francia (18,3 miliardi) e dall’Italia (13,4 miliardi).

Secondo i dati Eurostat, l’anno scorso gli Stati Uniti hanno speso più dell’UE in ricerca e sviluppo (187 miliardi di euro). Per la stessa fonte, la Svizzera ha sborsato 8,1 miliardi, il sesto importo più alto nel Vecchio Continente.

