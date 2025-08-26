Recuperato l’aereo affondato nel Lago dei Quattro Cantoni
Il recupero dell’aereo precipitato nel lago dei Quattro Cantoni un mese fa ha richiesto complesse operazioni subacquee, culminate martedì con il sollevamento del velivolo dopo settimane di lavoro a oltre 100 metri di profondità.
L’aereo affondato il 28 luglio nel lago dei Quattro Cantoni è stato ripescato dall’acqua martedì a mezzogiorno, dopo che i sommozzatori hanno praticato dei fori nella carlinga per far defluire l’acqua.
Il muso del velivolo, che era incastrato nel limo a circa 100 metri di profondità, è stato liberato dal fango nella mattinata di martedì e sollevato a circa 15 metri di profondità, dove è stato portato in posizione orizzontale e stabilizzato.
L’aereo, un Daher TBM-940, era decollato alla fine di luglio da Buochs (canton Nidvaldo) in direzione di Burg Feuerstein, in Germania, e si è schiantato nel lago a nord del Bürgenstock dopo un volo di circa tre minuti. Il monomotore turboelica si è inabissato sul fondo del lago.
I due occupanti del velivolo sono stati tratti in salvo dalla polizia cantonale di Nidvaldo. Il pilota 78enne è sopravvissuto illeso all’incidente, mentre la passeggera 55enne è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale.
