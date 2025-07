Un piccolo aereo è precipitato nel Lago dei Quattro Cantoni

Le ricerche, oltre che per via lacustre vengono fatte anche son l'ausilio di alcuni droni. Keystone-SDA

Un piccolo aereo, decollato da Buochs e diretto in Baviera, si è schiantato lunedì mattina nel Lago dei Quattro Cantoni, senza che al momento si abbiano informazioni su eventuali vittime.

Keystone-ATS

Un piccolo aereo è precipitato lunedì mattina nel Lago dei Quattro Cantoni. La notizia, riportata in un primo tempo dal quotidiano Blick, è stata confermata dalla polizia di Lucerna. Non si hanno ancora informazioni su eventuali vittime.

Secondo il portale “Flightradar24”, il velivolo sarebbe decollato da Buochs (canton Nidvaldo) poco prima dell’incidente, elemento, questo, di cui aveva riferito per primo il portale 20 Minuten.

“Un piccolo aereo si è schiantato nel Kreuztrichter verso le 9.45”, ha dichiarato a Keystone-ATS il portavoce della polizia Yanik Probst. Il Kreuztrichter è la parte del lago in cui si incontrano i vari rami del Lago dei Quattro Cantoni e si trova a ovest di Weggis (canton Lucerna). Probst non è stato in grado di fornire informazioni su possibili vittime.

Sul posto sono state inviate squadre di soccorso da vari cantoni, ha detto il portavoce, aggiungendo che per le ricerche sono impiegati anche droni.

Secondo “Flightradar24”, l’aereo è decollato da Buochs, ha sorvolato il Bürgenstock passando per Stansstad (canton Nidvaldo) e poi è volato sul Lago dei Quattro Cantoni. La sua destinazione era Burg Feuerstein in Baviera, ma il volo è terminato prima di Kehrsiten (Nidvaldo).

Sempre in base a “Flightradar24”, il velivolo – un monomotore turboelica del costruttore francese Daher – era già decollato da Buochs circa un’ora prima, aveva volato intorno al Bürgenstock e poi era nuovamente atterrato. Nei giorni precedenti era stato in Nord America e il 26 luglio era volato fino a Buochs via Islanda e Danimarca.