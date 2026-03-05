Record di passeggeri per TILO nel 2025

Grazie all'ampliamento dell'offerta e a nuove infrastrutture, TILO ha registrato una crescita record nel 2025 raggiungendo i 25 milioni di passeggeri, consolidando il successo e l'alta qualità dei suoi collegamenti regionali tra Ticino e Lombardia.

Il 2025 è stato un anno di forte crescita per TILO, che ha raggiunto quota 25 milioni di passeggeri trasportati. I dati annuali confermano un aumento costante dell’utenza, segnale della fiducia non solo dei pendolari ma anche dei viaggiatori occasionali nei collegamenti regionali tra Ticino e Lombardia. La società sottolinea in un comunicato diffuso venerdì buoni riscontri sul fronte della qualità del servizio.

L’incremento del traffico è legato in particolare all’ampliamento dell’offerta degli ultimi anni, reso possibile dall’entrata in funzione di nuove infrastrutture come la Ferrovia Mendrisio–Varese nel 2018 e la Galleria di base del Ceneri nel 2020, oltre che dall’introduzione di ulteriori fermate.

Rispetto al 2019, il numero di passeggeri è cresciuto del 50%, passando da 16,7 milioni agli attuali 25 milioni. Se si guarda al decennio, i viaggiatori trasportati sono più che raddoppiati rispetto ai 12,3 milioni del 2016.

Ottobre il mese più intenso

La crescita emerge anche dall’analisi del traffico quotidiano: nel 2025 i convogli TILO hanno trasportato in media 76’400 persone al giorno nei giorni feriali. Ottobre è stato il mese più intenso, con una media giornaliera di 87’700 passeggeri, nuovo record mensile. A livello di stazioni, Lugano si conferma la più frequentata in Ticino con 31’000 utenti giornalieri, mentre in Lombardia la più trafficata è Milano Centrale, che nello stesso mese ha registrato una media di 16’400 passeggeri TILO al giorno.

Sul fronte qualitativo, il 2025 si chiude con un livello di soddisfazione della clientela stabile su valori elevati e con una puntualità complessiva considerata buona. In Ticino si registra un lieve calo rispetto al 2024, mentre in Lombardia la puntualità è migliorata, in particolare sulla linea RE80 che collega Milano Centrale a Lugano e Locarno.

