La più grande è quella che viene fissata ogni anno sulla roccia di Säntis, nella regione del Lago di Costanza, a oltre 2500 metri di altitudine: per questo primo d'agosto 2019 però non ci sarà, per colpa del maltempo.

La bandiera è il simbolo di un paese. Quella elvetica è un po' particolare: è infatti quadrata come quella del Vaticano. L’origine della bandiera risale al 1339 durante la battaglia di Laupen, nel Canton Berna. Per distinguersi dagli altri combattenti, i soldati svizzeri si cucirono una croce bianca sulla propria corazza.

Ogni primo d'agosto che si rispetti è contraddistinto dai fuochi d'artificio. Diverse volte negli scorsi anni sono stati vietati a causa del perdurare della siccità. Quest'anno, seppure molto caldo, questo problema non c'è (anche grazie alle recenti piogge) così i fuochi d'artificio ufficiale organizzati in tantissime località e i fuochi privati, illumineranno i cieli svizzeri. Ma c'è anche chi ritiene che i fuochi d'artificio siano poco rispettosi dell'ambiente e che dunque vadano vietati:

Per l'occasione il nostro inviato a Berna ha intervistato il presidente Ueli Maurer. Nell'intervista, Maurer parla anche dei rapporti della Svizzera con l’Unione Europea, dell’anno - il 2019 - contraddistinto dallo sciopero delle donne e dalle proteste a favore di una politica climatica più attenta. E per quel che concerne lui e il suo futuro ammette: alla pensione "ci penso, certo ma a dicembre mi ripresenterò per altri quattro anni. Se verrò rieletto resterò dunque fino al 2023". Ecco l'intervista:

