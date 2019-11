And the winner is ... Massimo Ferrante di Genova, seguono due ticinesi: Marzio Monaco di Losone e terzo Luca Poncini di Maggia.

Un genovese vince la Coppa del mondo del panettone 10 novembre 2019 - 19:46 Il panettone, specialità milanese, ormai è prodotto un po' in tutto il mondo, con più o meno successo. Ecco allora che a Lugano viene organizzata la prima edizione della "Coppa del mondo del panettone" per capure chi lo fa più buono, secondo la ricetta tradizionale. Ticinese o italiano? Oppure portoghese, francese, spagnolo, statunitense, australiano o perfino giapponese? Sono venti i finalisti (tra cui quattro ticinesi e otto italiani) che questo fine settimana al centro esposizioni di Lugano si contendono il titolo nella prima Coppa del mondo del panettone, evento che si vuole a cadenza biennale, nato da un'idea del maestro pasticcere ticinese Giuseppe Piffaretti e patrocinato dalla società cantonale di categoria. Il prodotto non verrà realizzato durante la gara, ma portato dai candidati e giudicato (in forma anonima) da una giuria di professionisti. Ognuno dovrà presentare sei panettoni da un chilo, uno per la foto e cinque per l'assaggio, e un filmato realizzato in laboratorio durante la produzione. Niente fantasie esotiche: il tipico dolce natalizio sarà accettato solo nella tradizionale versione milanese e il regolamento precisa gli ingredienti ammessi. Il programma della tre giorni, che è cominciato venerdì, si è conclusa domenica con la premiazione, oltre a incontri con i partecipanti prevede lezioni con gli esperti aperte al pubblico (con iscrizione) e laboratori per bambini. And the winner is... Massimo Ferrante di Genova, seguono due ticinesi: Marzio Monaco di Losone e terzo Luca Poncini di Maggia.